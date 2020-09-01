Иностранные граждане, в том числе молдаване, смогут въехать на Украину, в том числе с целью транзита украинской территории, с соблюдением эпидемических требований, начиная с 28 сентября.
Они должны обязательно представить на пункте пропуска страховой полис, который послужит гарантией для оплаты расходов, связанных с лечением нового типа коронавируса, передает ipn.md
В пресс-релизе Посольства Республики Молдова на Украине отмечается, что страховой полис для покрытия расходов, связанных с лечением COVID-19 или наблюдением, должен быть выдан страховой компанией из Украины или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на Украине, или имеет партнера (страховую компанию) на Украине. Срок действия страхового полиса должен покрыть срок пребывания на Украине.
Кроме того, молдавские граждане должны будут представить в пункте пересечения границы отрицательный результат тестирования COVID-19 методом ПЦР, проведенного в лабораториях Республики Молдова не позднее, чем за 48 часов со дня пересечения границы на одном из международных языков, предпочтительно на русском или английском языках.
Граждане Республики Молдова, которые не представят на пунктах пересечения молдавско-украинской государственной границы отрицательный результат тестирования COVID-19, будут обязаны самоизолироваться дома или находиться в карантине в течение 14 дней с установкой на личном мобильном телефоне приложения „Сиди дома”. Находясь в изоляции или карантине на территории Украины, они могут пройти тест на COVID-19 в украинских медицинских лабораториях в течение 48 часов после пересечения границы.
Транзит территории Украины в обоих направлениях гражданами Республики Молдова, без размещения в самоизоляции на 14 дней, может быть осуществлен на основании представления доказательства того, что транзит будет осуществляться в течение двух дней, а в качестве доказательства может послужить билет на автобус, билет на самолет и страховой полис для оплаты расходов, связанных с лечением COVID-19.
В случае возникновения проблемных ситуаций, граждане могут обратиться в консульскую службу Посольства Республики Молдова по телефону: + 380-44-521-22-79, или по электронной почте: kiev@mfa.gov.md. В исключительных случаях можно позвонить на горячую линию посольства: + 38 068 384 2016, работает 24/7, включая WhatsApp и Viber. ipn.md