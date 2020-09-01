В Тирасполе поздравили с днём рождения долгожителя Надежду Прокопьевну Мансерову. 26 сентября ей исполнилось 104 года. Навестила пенсионерку заместитель председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева. Она вручила ей букет роз и медаль в честь 75-летия Великой Победы.
Надежда Прокопьевна пережила две мировые войны, революцию, на её глазах образовывалось Приднестровье, сообщается на сайте Верховного Совета ПМР. Много лет она проработала учителем математики. Она всегда любила работать и всем помогать. А в свой день рождения ветеран пожелала всем добра. По ее словам, секрет долголетия совсем прост – нужно много работать, передает novostipmr.com.
«Я молодёжи скажу одно: не лениться, а трудиться. Любой работы не стыдиться, а выполнять её. Умственная она или в колхозе работать простым колхозником», – добавила Надежда Мансерова.
Сейчас за Надеждой Мансеровой ухаживает её дочь. Она говорит, что о страшных годах Великой Отечественной мама почти не рассказывает. Пенсионерка вспоминает лишь о самом счастливом дне в своей жизни – о Дне Победы. Многие фотографии Надежды Прокопьевны стали экспонатами музея. novostipmr.com