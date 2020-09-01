Dnestr.TV

 
0

На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо

Появились фото и видео торнадо в посёлке городского типа Великая Александровка, что в Херсонской области.

Деревья вырывало с корнями, повреждены линии электропередач, разрушены дома, передает unian.net

В результате урагана никто не пострадал. Полицейские и спасатели ликвидируют последствия непогоды.



На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо

На Украине засняли мощный торнадо
unian.net
  • Вчера, 18:05
  • DTV
  • Просмотров: 45
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Это нужно живым
  • День, наполненный особым смыслом
  • Нейрострит в Бендерах

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Это нужно живым
  • День, наполненный особым смыслом
  • Нейрострит в Бендерах
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна