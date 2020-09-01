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На Украине засняли мощный торнадо
Категория:
Новости дня
,
Новости Украины
Появились фото и видео торнадо в посёлке городского типа Великая Александровка, что в Херсонской области.
Деревья вырывало с корнями, повреждены линии электропередач, разрушены дома, передает
unian.net
В результате урагана никто не пострадал. Полицейские и спасатели ликвидируют последствия непогоды.
unian.net
Вчера, 18:05
DTV
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