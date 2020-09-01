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В первом полугодии ВВП упал на 17%

В первом полугодии ВВП упал на 17%

За полгода в Приднестровье уровень валового внутреннего продукта упал на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры даёт Министерство экономического развития, ссылается novostipmr.com. Там оценили ущерб экономике от негативных событий этого года. Прежде всего, речь, конечно же, о пандемии коронавируса. Вспышка и быстрое распространение по миру COVID-19, введение ограничительных мероприятий как внутри республики, так и за ее пределами, нарушение производственных цепочек, приостановка деятельности предприятий, вынужденная самоизоляция и снижение потребительской активности – всё это, конечно же, сказалось на экономике.

Закрытие многих производств в течение марта-апреля и их очень медленное восстановление летом привело к тому, что объём созданного в республике валового внутреннего продукта в первом полугодии составил 3 миллиарда 926 миллионов рублей. Годом ранее он был на уровне 4 млрд 728 млн.

Естественно, в таких условиях государство не могло остаться в стороне, уже с апреля предприятия различных секторов экономики стали получать поддержку. Это льготное кредитование, помощь в выплате зарплат сотрудникам предприятий, отсрочка по налоговым платежам и кредитам и ряд других мер.

Всё это позволило несколько снизить дестабилизирующий эффект длительной засухи и весенних заморозков для сельского хозяйства, валовой выпуск продукции которого сократился на 22,2%. Также это помогло сформировать необходимую основу для восстановления деловой активности в других секторах.

Постепенная адаптация снизила темпы отставания объемов промышленного производства. По итогам I полугодия оно оказалось в пределах 1% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Закрытие границ, усложнение логистики поставок, приостановка деятельности основных контрагентов привели к сокращению внешнеторгового оборота на 12,2%.

Но даже в такой сложный период инвестиционная деятельность не была полностью приостановлена. Благодаря реализации программы Фонда капитальных вложений возросли инвестиции в социальную инфраструктуру, в частности в образование и здравоохранение. Продолжилась реализация, хотя и в меньшем, чем год назад, объеме, инвестиционных программ предприятий.

Снижение спроса и изменение запроса покупателей сильно повлияли на динамику развития внутреннего розничного рынка республики. Совокупный объем приобретенных населением товаров и услуг сократился на 9,3%.

Из-за пандемии коронавируса увеличилась нагрузка на республиканский бюджет. Возникшие дополнительные незапланированные статьи расходов одновременно с выпавшими доходами вынудили перераспределить средства и искать источники финансирования дефицита для обеспечения сбалансированности бюджета. Было сокращено/приостановлено финансирование отдельных программ, однако удалось обеспечить своевременные выплаты пенсий, различных пособий, заработных плат работникам бюджетной сферы.

novostipmr.com
  • Вчера, 18:14
  • DTV
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