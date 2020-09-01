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Утром 69-летний тираспольчанин подорвался на гранате

Утром 69-летний тираспольчанин подорвался на гранате

Мужчина жил один, но его навещали родственники.

Утром прилегающую к дому территорию убирал дворник. Сотрудникам милиции он рассказал: пенсионер вышел на улицу и попросил отойти, «а то сейчас рванёт», сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Мгновениями позже прозвучал взрыв. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. Выясняются все детали произошедшего.

Правоохранителям предстоит ответить на вопрос, откуда у пожилого мужчины оказался боеприпас. Проводится разбирательство. Эксперты устанавливают тип взрывного устройства.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:16
  • DTV
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