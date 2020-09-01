Бывший глава государства сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем прерывает свои поездки по регионам. Пятый президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он во вторник, 29 сентября, сообщил на своей странице в Facebook.
"Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома", - написал Порошенко.
Он также выразил надежду на скорейшее выздоровление и призвал украинцев беречь себя.