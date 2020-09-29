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Население Республики Молдова стареет

Население Республики Молдова стареет

Все больше и больше пожилых людей в Республике Молдова. За последние пять лет в Молдове количество людей в возрасте 65-69 лет увеличилось на 2,7% и составляет на сегодняшний день 28,5%.

По данным Национального бюро статистики, на начало 2020 года коэффициент старения населения составил 21,8%, что соответствует высокому уровню демографического старения. По сравнению с началом 2016 года он вырос на 3,3 процентных пункта, пишет agora.md

В настоящее время в стране проживает почти 574,9 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет 21,8% от общей численности населения. Из общего числа пожилых людей около 60% - женщины.

Во всем мире очевидна ухудшающаяся демографическая ситуация. В 2019 году около 703 миллионов человек во всем мире были в возрасте 65 лет и старше. Их доля увеличилась с шести процентов в 1990 году до девяти процентов в 2019 году, а к 2050 году, по оценкам, вырастет до 16%.

Население Республики Молдова стареет
agora.md

  • Сегодня, 07:46
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