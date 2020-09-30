"Российско-молдавский День поля" открыли глава минсельхоза Молдовы Ион Пержу, представитель минпромторга РФ Мария Елкина и торгпред РФ в Молдове Владислав Дарвай.
В научно-исследовательском Институте Растениеводства "Порумбень" в селе Пашканы Криулянского района стартовал двухдневный молдо-российский фестиваль "День поля". Открыли мероприятие министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Мария Елкина и руководитель торгового представительства Российской Федерации Владислав Дарвай, сообщает sputnik.md.
Представитель Минпромторга России пожелала участникам фестиваля найти надежных партнеров и друзей.
"Мы мечтали провести такое мероприятие с показами российской техники. Чтобы мы могли показать все, чем мы можем помочь агропромышленному комплексу Молдовы. Я надеюсь, что это мероприятие станет хорошей традицией", - сказала Елкина. Министр сельского хозяйства Молдовы подчеркнул, что это первое молдо-российское мероприятие такого рода.
"Прекрасное мероприятие, здесь представят единицы техники российского производства. Многие образцы такой техники и сегодня работают на молдавских полях", - отметил Пержу.
Он поблагодарил за организацию этого мероприятия минпромторг Российской Федерации, Торговое представительство РФ в Молдове, Институт "Порумбень" и Российский центр науки и культуры и пожелал участникам новых контрактов.
Торгпред РФ в Молдове Владислав Дарвай выразил надежду, что российская техника в рамках фестиваля покажет себя только с лучшей стороны.
"Мы ее знаем в деле. Постоянно находимся в контакте с сельхозпроизводителями. Знаем, что отзывы о российской технике самые лучшие", - сказал он. Напомним, с 30 сентября по 1 октября в Молдове впервые проходит фестиваль "Российско-молдавский День поля". Мероприятие пройдет в современном формате агрофестиваля сельскохозяйственной техники российских производителей с организацией демонстрационных показов.
Фестиваль предполагает также обширную культурную программу - выступления художественных и музыкальных коллективов.
Организаторами выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгового представительства России в Республике Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе. sputnik.md