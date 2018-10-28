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Утверждена смета расходов на проведение выборов Президента ПМР в 2021 году

Утверждена смета расходов на проведение выборов Президента ПМР в 2021 году

Сегодня, в режиме Skype конференции, была проведена сессия Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. Участие в заседании приняла председатель Центральной избирательной комиссии ПМР Елена Городецкая.

В ходе пленарного заседания была утверждена смета расходов на организацию и проведение выборов Президента Приднестровской Молдавской Республики в 2021 году в сумме 7 950 660 рублей. По сравнению со Сметой на выборы Президента ПМР 2016 года плановые расходы уменьшились на 1 733 721 рубль.

cikpmr.com
  • Вчера, 20:03
  • DTV
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