Депутаты Верховного Совета Сергей Чебан и Виктор Гузун предложили изменить механизм выплаты сотрудникам микропредприятий и малых предприятий пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. Предприятие будет начислять денежные средства, а выплачивать их сотруднику напрямую будет Единый государственный фонд социального страхования. Кроме этого, по мнению парламентариев, женщины-индивидуальные предприниматели должны иметь право на пособие по беременности и родам и на единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. Все эти идеи отражены в пакете законопроектов. Сегодня их рассмотрел депутатский корпус на пленарном заседании и принял в первом чтении.
«Бывают ситуации, когда два-три человека на маленьком предприятии заболели. У таких микропредприятий нет средств сразу выплатить эти деньги. Соответственно, так как нет выплат, эти предприятия не могут обращаться в фонд соцстрахования для возмещения расходов по больничным листам. И при проведении контрольных мероприятий они подпадают под штрафные санкции за несвоевременные выплаты и т.д. Но в данном случае они выступают посредниками между государством и гражданином, который заболел. Предлагается изменить механизм, когда предприятие дает данные по человеку и Фонд выплачивает ему средства на банковскую карточку, своевременно, платежным поручением, по безналу», – пояснил соавтор пакета законопроектов, глава комитета по социальной политике Сергей Чебан.
Что касается выплат пособия по беременности и родам для индивидуальных предпринимателей, парламентарий отметил, что эта категория, в отличие от работников государственных и частных структур, не получает эти средства. Если за работников бюджетной или коммерческой сфер социальные платежи отчисляет работодатель из суммы заработной платы, то индивидуальные предприниматели самостоятельно уплачивают социальные платежи в зависимости от специального налогового режима. Самозанятые лица и те, кто применяет патентную или упрощенную систему налогообложения, уплачивают единый социальный налог по ставке в размере 14% и обязательный страховой взнос по ставке в размере 3%, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Эта категория граждан также вносит суммы в Фонд социального страхования, поэтому предлагаем механизм, когда эти граждане тоже должны получать пособие по беременности и родам. Это своего рода охрана материнства и детства», – подчеркнул Сергей Чебан.
Авторы также обращают внимание на тот факт, что часто индивидуальные предприниматели оформляют патент за несколько месяцев до выхода в декретный отпуск, и по закону имеют право на выплаты. В этом направлении будет продолжена совместная работа депутатов и правительства. Работа над пакетом законопроектов будет продолжена ко второму чтению. vspmr.org