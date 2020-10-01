Совещания, рабочие встречи и другие аналогичные мероприятия запрещено проводить в закрытых помещениях. Об этом говорили на очередном заседании Оперштаба. В качестве альтернативы предложили онлайн-режим.
«Благодаря современным технологиям важные решения можно принимать, избегая личного контакта. Таким образом, некоторых сотрудников и работников приднестровских предприятий и учреждений необходимо перевести на дистанционный режим работы. Особенно это касается тех, кто уже в возрасте и имеет какие-либо хронические заболевания», – отметил Руслан Мова.
Общественные мероприятия на открытых площадках также решено сократить. Деятельность поликлиник, учреждений, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, предлагается приостановить. Проведение плановых операций – исключить, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Карантин в учреждениях республики
Из-за выявления случаев заболевания коронавирусом за прошедшие три дня на карантин закрыты несколько классов в школах и групп в детсадах Приднестровья:
- в Тирасполе - пять классов в школах № 7, № 9, № 12, № 14 и № 15, а также одна группа в детском саду № 16;
- в Слободзейском районе закрыт один класс школы № 2;
- в Рыбнице на карантине один класс школы № 8 и одна группа детского сада № 17.
Закрыты на карантин администрация села Чобручи. Зафиксированы ещё пять случаев заболевания инфекцией среди сотрудников Слободзейского центра гигиены и эпидемиологии. mvdpmr.org