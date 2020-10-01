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Приложение «Я дома» запущено в работу
Теперь въезжающие на территорию Приднестровья граждане и те, кому предписан режим самоизоляции, смогут установить на мобильное устройство приложение «Я дома» и зарегистрироваться в нём.
Ежедневно на смартфон либо планшет будет приходить оповещение. Получив его, гражданин должен будет прислать селфи-снимок с данными геолокации, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Программа создана для выявления нарушителей режима самоизоляции, а также минимизации контакта сотрудников милиции с людьми, находящимися в карантине.
Этап тестирования приложения завершён, с сегодняшнего дня оно запущено в работу для операционной системы Android, а уже в скором времени – и для системы iOS.
mvdpmr.org
- Сегодня, 05:54
- DTV
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