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Приложение «Я дома» запущено в работу

Приложение «Я дома» запущено в работу

Теперь въезжающие на территорию Приднестровья граждане и те, кому предписан режим самоизоляции, смогут установить на мобильное устройство приложение «Я дома» и зарегистрироваться в нём.

Ежедневно на смартфон либо планшет будет приходить оповещение. Получив его, гражданин должен будет прислать селфи-снимок с данными геолокации, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Программа создана для выявления нарушителей режима самоизоляции, а также минимизации контакта сотрудников милиции с людьми, находящимися в карантине.

Этап тестирования приложения завершён, с сегодняшнего дня оно запущено в работу для операционной системы Android, а уже в скором времени – и для системы iOS.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 05:54
  • DTV
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