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Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Перевод российских пенсионеров на карты платежной системы «Мир» решили продлить до конца года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. Ранее переход уже продлевался с 1 июля до 1 октября.

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту "Мир" и уже ими пользуются, но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства»,— сказала госпожа Бакина в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что с 1 октября выплаты пенсий будут осуществлять только на карты платежной системы «Мир». При этом для тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу или доставляют на дом, ничего не изменится.

kommersant.ru
  • Сегодня, 06:04
  • DTV
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