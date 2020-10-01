Перевод российских пенсионеров на карты платежной системы «Мир» решили продлить до конца года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. Ранее переход уже продлевался с 1 июля до 1 октября.
«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту "Мир" и уже ими пользуются, но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства»,— сказала госпожа Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее сообщалось, что с 1 октября выплаты пенсий будут осуществлять только на карты платежной системы «Мир». При этом для тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу или доставляют на дом, ничего не изменится.