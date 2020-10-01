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Пять иностранных граждан могут стать президентом Молдовы

Пять иностранных граждан могут стать президентом Молдовы

Пять из восьми кандидатов в президенты РМ – иностранные граждане.

На это обратил внимание общественный активист Михаил Ахремцев

Он напомнил, что Ренато Усатый - гражданин России, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ – граждане Румынии.

Пять иностранных граждан могут стать президентом Молдовы
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 15:34
  • DTV
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