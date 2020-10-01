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Пять иностранных граждан могут стать президентом Молдовы
Пять из восьми кандидатов в президенты РМ – иностранные граждане.
На это обратил внимание общественный активист Михаил Ахремцев
Он напомнил, что Ренато Усатый - гражданин России, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ – граждане Румынии.
bloknot-moldova.md
- Сегодня, 15:34
- DTV
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