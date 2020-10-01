Певица Юлия Чичерина рассказала, как она попала под обстрел в зоне боевого конфликта в Нагорном Карабахе. Российская исполнительница Юлия Чичерина рассказала, что во время обстрела беспилотников в Нагорном Карабахе ее спасла кошка. Видео опубликовал Телеграм-канал WarGonzo.
"Меня спасла кошка, потому что я увидела, что кошка спокойно сидит. Я пошла, к кошке села, и мы вместе с ней сидели", - рассказала Чичерина.
Она рассказала, что с началом обстрела ее окружение спряталось под навесом закрытой торговой лавки.
"Бомбили мост, бомбили по старухам, была воздушная тревога", - говорит певица. Она уточнила, что обстрел велся с беспилотников по мосту. Чичерина приехала в столицу Нагорного Карабаха, чтобы дать концерт.
Напомним, певица Юлия Чичерина отправилась в зону боевого конфликта в Нагорном Карабахе и попала под обстрел.