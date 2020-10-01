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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 25 сентября по 1 октября на территории республики зарегистрировано 179 заявлений и сообщений о преступлениях. По 148 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно покушение на изнасилование (лицо установлено), два угона транспортных средств (раскрыты), один грабёж (лица установлены), 36 краж (26 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 11 госдолжников.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1282 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 25 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено десять таких водителей, г. Бендеры и Рыбницкого района – по пять, Григориопольского – три и Слободзейского района – два.

С 25 сентября по 1 октября в республике зарегистрировано шесть пожаров. Погибших нет. Травмы получил один человек в г. Тирасполь по причине неосторожности при курении. Три пожара зарегистрировано на территории обслуживания г. Бендеры, по одному – на территории обслуживания г. Тирасполь, Рыбницкого района (с. Воронково) и г. Каменка. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.
mvdpmr.org
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