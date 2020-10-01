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У Трампа проявились главные симптомы коронавируса

У Трампа проявились главные симптомы коронавируса

У президента США Дональда Трампа проявились симптомы COVID-19, кашель и лихорадка, его супруга Мелания Трамп переносит болезнь бессимптомно, пишет Vanity Fair.

«Никто не знает, к чему все это приведет», — заявил изданию один из бывших чиновников Белого дома, который сообщил данную информацию на условиях анонимности, передает regnum.ru

Болезнь может стать серьезной преградой для избирательной кампании республиканцев. По словам собеседника Vanity Fair, есть ощущение, «как будто кампания закончилась вчера».

regnum.ru
  • Сегодня, 06:19
  • DTV
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