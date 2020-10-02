Несколько сел, находящихся недалеко от линии соприкосновения в Карабахе, эвакуированы из-за обстрелов, эвакуации в Степанакерте нет, заявил глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Григорий Мартиросян.
"Официально заявляю, Степанакерт не эвакуируется. Да, эвакуированы несколько сел, которые находятся в нескольких километрах от линии соприкосновения, но эвакуации в Степанакерте нет", - сказал Мартиросян на брифинге, который транслировался в соцсети Facebook, передает ria.ru Он также сообщил, что уже с субботу начнется процесс восстановления жилых домов и строений, поврежденных в результате обстрелов.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.