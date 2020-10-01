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В Правительстве рассматривают варианты помощи семьям, нуждающимся в процедуре ЭКО

В Правительстве рассматривают варианты помощи семьям, нуждающимся в процедуре ЭКО

Премьер-министр Александр Мартынов обсудил с министром здравоохранения Кристиной Албул и представителем Общеприднестровского народного форума Сергеем Шерстюком возможность поддержки со стороны государства семей, которые по медицинским показаниям не могут стать родителями.

«Ко мне в разное время такие семейные пары обращались. Конечно, для них это серьезная трагедия и горе, когда не получается завести ребенка», – отметил Премьер.

Данную тему общественники поднимали на одной из встреч с Главой Правительства. Напомним, тогда Александр Мартынов поручил проработать наиболее возможные варианты решения проблемы, сообщается на сайте Правительства.

Специалисты констатируют, что в нашей республике на учете состоят 300 семейных пар с диагнозом «бесплодие». Экстракорпоральное оплодотворение как один из современных методов лечения на территории Приднестровья не осуществляется. Такую процедуру можно сделать в сопредельных странах. Опыт стран России, Украины, Молдовы и Белоруссии изучили в минздраве. В большинстве случаев первую попытку ЭКО финансирует государство. При повторном оказании услуги в Белоруссии выдают кредиты сроком на пять лет. Премьер рекомендовал взять в разработку белорусский опыт (на вторую попытку ЭКО), провести анализ с представителями банковского сообщества и в течение нескольких недель выработать соответствующий механизм.

К слову, министерство здравоохранения предлагает заложить в бюджет на следующий год 1,5 млн рублей. Эти средства дадут надежду на рождение малыша путем ЭКО 25 семьям.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 06:26
  • DTV
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