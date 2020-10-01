Dnestr.TV

 
0

Польша планирует в 2021 году начать разведку по поиску газа на Украине

Польша планирует в 2021 году начать разведку по поиску газа на Украине

Польская энергетическая компания PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine (ERU) о совместном геологоразведочном проекте по поиску газа на Украине.

Об этом компания сообщила в понедельник на своем официальном сайте. "Соглашение регламентирует общие условия сотрудничества в области будущих инвестиций и определяет график дальнейшей работы над проектом, расположенном на территории Украины недалеко от границы с Польшей", - сказано в сообщении PGNiG. По данным польской компании, это месторождение имеет большой потенциал, так как схоже с месторождением в районе города Пшемысль - крупнейшим месторождением природного газа в Польше. "Заключение контракта является важным шагом для начала совместных работ в этой области", - считают в Варшаве, передает tass.ru

"Мы располагаем не только всеми ресурсами в области технологий и оборудования, но и многолетними знаниями и опытом наших сотрудников, полученными за более чем 60 лет разведки и добычи на территории польского Подкарпатского региона, которые являются прочной основой для достижения успеха в реализации проекта. Мы рады возможности развития геологоразведочной и горнодобывающей деятельности на новых рынках с проверенным деловым партнером", - сказал глава PGNiG Ежи Квечиньский.

"Сотрудничество с ERU в области добычи углеводородов вписывается в проводимую Польшей и Украиной диверсификацию источников и направлений поставок природного газа. Целью обеих компаний является обеспечение стабильных и безопасных поставок природного газа для польских и украинских потребителей. Уже сегодня мы видим положительные результаты инвестиций, реализуемых в последние годы странами Центральной и Восточной Европы, которые усилили интеграцию газотранспортных систем соседних стран. Мы считаем, что дальнейшая интеграция энергетических рынков будет способствовать укреплению энергетической безопасности всего региона", - добавил глава PGNiG.

Начало работ планируется в первом полугодии 2021 года после получения необходимых разрешений.
itar-tass.ru
  • Вчера, 21:45
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна