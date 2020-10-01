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«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о социальной норме и льготах на газ в отопительный сезон

«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о социальной норме и льготах на газ в отопительный сезон

В связи с началом отопительного периода «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о социальной норме и льготах на природный газ. В расчет берется период с октября по апрель.

Так, на цели отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии приборов учета на 16 дней октября 2020 года предоставляется:

- социальная норма на одного человека в размере 46 куб. м;
- дополнительная социальная норма для граждан, обладающими правами на неё, - 108 куб. м;
- льгота в размере 100% по плате за природный газ в объеме 86 куб. м, где прописано (зарегистрировано) хотя бы одно физическое лицо, имеющее право на льготы по оплате услуг газоснабжения в соответствии с действующим законодательством ПМР.

На цели отопления жилых помещений от индивидуальных приборов теплоснабжения при наличии приборов учета в течение отопительного сезона в месяц предоставляется:

- социальная норма на одного человека в размере 90 куб. м.;
- дополнительная социальная норма для граждан, обладающих правами на неё, - 210 куб. м;
- льгота в размере 100% по плате за природный газ в объеме 167 куб. м, где прописано (зарегистрировано) хотя бы одно физическое лицо, имеющее право на льготы по оплате услуг газоснабжения в соответствии с действующим законодательством ПМР. Льгота устанавливается на одну квартиру или домовладение.

В апреле расчет ведется в зависимости от количества отопительных дней, пишет novostipmr.com

Социальные нормы потребления природного газа, предоставляемые населению для приготовления пищи и подогрева воды, не меняются.
novostipmr.com
  • Вчера, 17:08
  • DTV
  • Просмотров: 165
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