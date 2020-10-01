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Dolce&Gabbana использовали элементы молдавского ковра в своей новой коллекции

Dolce&Gabbana использовали элементы молдавского ковра в своей новой коллекции

Теперь фото на фоне ковра заиграют новыми красками.
Дизайнеры Dolce&Gabbana представили новую коллекцию, которая называется FW20. При внимательном разглядывании декоративных элементов этой коллекции можно заменить традиционный молдавский орнамент, широко используемый в различных вариациях молдавских ковров, пишет bloknot-moldova.md.

Впрочем, на самом сайте о Молдове - ни слова, вдохновением коллекции названы некие мотивы итальянской традиции. Свитер с розами, напоминающий о молдавских коврах, стоит 2 250 евро.

Dolce&Gabbana использовали элементы молдавского ковра в своей новой коллекции
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 19:10
  • DTV
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