Новый корпус туберкулёзной больницы в Бендерах включили в программу Фонда капвложений на 2021 год. Напомним: его строительство было начато по линии АНО «Евразийская интеграция», но потом приостановлено. С 2017 года объект законсервирован.
«Объект туббольница в г. Бендеры согласно смете заказчика от Российской Федерации стоил порядка 5,5 млн долларов. По завершении работ в 2017 году сумма средств, вложенных в этот объект согласно отчёту, который представила РФ, составила порядка 3,5 млн долларов. Там построен корпус здания, выполнена часть работ по благоустройству, но многие работы не завершены. Они были прекращены ввиду непролонгирования Российской Федерацией проекта по оказанию Приднестровью такой гуманитарной помощи», – пояснил заместитель министра экономического развития Иван Унту.
Всего таких объектов 4. В Приднестровье решили, что достраивать их будут самостоятельно. По поручению Президента специалисты проанализировали их состояние и оценили стоимость работ. Туббольница стала первым объектом, который уже включили в программу Фонда капвложений на 2021 год, передает novostipmr.com.
«На эти цели мы запланировали порядка 11 млн приднестровских рублей, предусматриваем завершить строительно-монтажные работы – по кровле, внутренним перегородкам и отделке, а также подвести все необходимые коммуникации. Очень большой объём предстоит сделать по вентиляции, учитывая специфику этого объекта», – отметил представитель Минэкономразвития.
В 2021 году планируется выполнить общестроительные работы, в 2022 году – оснастить туббольницу оборудованием, необходимым инвентарем и мебелью, а также ввести в работу.
Все планируется сделать так, чтобы в 2022-м туббольница уже заработала, то есть работы будут идти 2 года. Для республики это очень важный объект. Ныне действующая туббольница заполнена на 80-90%. При плановых 200 койках там находятся 160-170 пациентов.
«Она не соответствует тем требованиям, которые предъявляются санпином. Не соблюдается количество площади на одного пациента, в одной палате как минимум 6-7 пациентов, а по санитарным нормам их должно быть 2, максимум 3 человека. Новая туббольница позволит нам открыть детское отделение для больных туберкулёзом детей, которого сегодня на территории республики нет», – говорит министр здравоохранения Кристина Албул.
Потребность в открытии этого отделения вызвана ростом заболеваемости среди детей. В год болеют 6-8 детей, и ещё на учёт берут до 10-15 подростков, зачастую это уже открытая форма туберкулёза, то есть они опасны для окружающих.
За счёт открытия нового корпуса и разгрузки старого можно будет решить ещё одну давнюю проблему – принудительного лечения тех, кто этого избегает.
«В среднем в год как минимум 70-80 пациентов категорически отказываются лечиться от туберкулёза, при этом они представляют опасность для окружающих. Их достаточно много и рычагов воздействия нет, поэтому предполагалось, что такие пациенты, учитывая их опасность для населения, будут помещаться в отделение принудительной изоляции, где их будут лечить», – поясняет Кристина Албул.
Ситуация по заболеваемости туберкулёзом в Приднестровье стабильно не радует. Она носит характер эпидемии, хотя в последние 2 года есть некоторая положительная динамика – уровень заболеваемости впервые за десятилетие снизился ниже 100 человек на 100 тысяч населения. Как отмечают в Минздраве, основным переносчиком туберкулёза являются больные, которые уклоняются от лечения.
«Я думаю, что мы снизим заболеваемость туберкулёзом в целом, в том числе и за счёт отделения принудительной изоляции. Такие пациенты будут изолированы от общества и перестанут заражать окружающих. Во-вторых, мы все-таки нашими силами будем справляться и лечить наших детей, которых сегодня мы отправляем в Кишинёв, чтобы они могли получать лечение в условиях стационара. Поэтому это положительно повлияет на заболеваемость в целом по республике», – отмечает глава Минздрава. novostipmr.com