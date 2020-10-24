Силовики установили, что задержанные причастны к контрабанде наркотиков, которые доставлялились из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.
Сотрудники Государственной пограничной службы вместе со следователями Службы безопасности Украины задержали в Одессе четырех граждан Израиля с более 120 кг кокаина. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила Госпогранслужба.
Задержанию предшествовал комплекс следственно-оперативных действий, отметили в Госпогранслужбе.
Силовики установили, что задержанные причастны к контрабанде наркотиков, которые доставлялились из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.
Как сообщалось ранее, в Киевской области сотрудники СБУ блокировали деятельность подразделения международного наркосиндиката, известного как Химпром.
Напомним, что сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали наркотики клиентам по всей стране. korrespondent.net