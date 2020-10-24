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В Одессе задержали израильтян со 120 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе задержали израильтян со 120 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

Силовики установили, что задержанные причастны к контрабанде наркотиков, которые доставлялились из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

Сотрудники Государственной пограничной службы вместе со следователями Службы безопасности Украины задержали в Одессе четырех граждан Израиля с более 120 кг кокаина. Об этом в субботу, 24 октября, сообщила Госпогранслужба.

В Одессе задержали израильтян со 120 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе задержали израильтян со 120 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе задержали израильтян со 120 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

Задержанию предшествовал комплекс следственно-оперативных действий, отметили в Госпогранслужбе.

Силовики установили, что задержанные причастны к контрабанде наркотиков, которые доставлялились из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.



Как сообщалось ранее, в Киевской области сотрудники СБУ блокировали деятельность подразделения международного наркосиндиката, известного как Химпром.

Напомним, что сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали наркотики клиентам по всей стране.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
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