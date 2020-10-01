Горячее питание в школах возобновится с 11 ноября. Соответствующее протокольное поручение дал главам государственных администраций и начальникам УНО Председатель Правительства.
На первом этапе школы апробируют работу в рамках рекомендаций СЭС.На втором этапе, предположительно через неделю, питаться в школьной столовой сможет основная масса учеников.Такой подход определен для подавляющего большинства общеобразовательных заведений, сообщается на сайте Правительства.
Между тем, есть школы, которые на первом этапе способны обеспечить питанием всех желающих. В этой связи принято решение дать возможность принимать решения на местах в индивидуальном порядке. Для подготовки отведена неделя школьных каникул.
В ходе обсуждения вопроса Премьер акцентировал внимание на росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе среди детей и подростков. В связи с этим на заседании Оперативного штаба при Президенте 9 ноября будет оценена текущая эпидемиологическая обстановка и принято окончательное решение по запуску школьных столовых. gov-pmr.org