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Определен алгоритм запуска школьных столовых

Определен алгоритм запуска школьных столовых

Горячее питание в школах возобновится с 11 ноября. Соответствующее протокольное поручение дал главам государственных администраций и начальникам УНО Председатель Правительства.

На первом этапе школы апробируют работу в рамках рекомендаций СЭС.На втором этапе, предположительно через неделю, питаться в школьной столовой сможет основная масса учеников.Такой подход определен для подавляющего большинства общеобразовательных заведений, сообщается на сайте Правительства.

Между тем, есть школы, которые на первом этапе способны обеспечить питанием всех желающих. В этой связи принято решение дать возможность принимать решения на местах в индивидуальном порядке. Для подготовки отведена неделя школьных каникул.

В ходе обсуждения вопроса Премьер акцентировал внимание на росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе среди детей и подростков. В связи с этим на заседании Оперативного штаба при Президенте 9 ноября будет оценена текущая эпидемиологическая обстановка и принято окончательное решение по запуску школьных столовых.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 17:10
  • DTV
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