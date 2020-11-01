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Украина предложила внести Чернобыль в Список наследия ЮНЕСКО

Украина предложила внести Чернобыль в Список наследия ЮНЕСКО

Минкульт Украины предложил внести Чернобыльскую зону отчуждения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое заявление сделал глава украинского Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Александр Ткаченко.

"Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма — развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будет предшествовать много шагов" — написал министр в "Фейсбуке", передает life.ru

В том числе власти Украины планируют пересмотреть требования к посещающим зону ЧАЭС. Также они хотят проложить по зоне туристические маршруты, создать необходимую инфраструктуру и обучить гидов. Министр считает, что из Чернобыля стоит сделать бренд, который будет привлекать туристов и приносить деньги.

life.ru
  • Сегодня, 06:26
  • DTV
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