Минкульт Украины предложил внести Чернобыльскую зону отчуждения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое заявление сделал глава украинского Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Александр Ткаченко.
"Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма — развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будет предшествовать много шагов" — написал министр в "Фейсбуке", передает life.ru
В том числе власти Украины планируют пересмотреть требования к посещающим зону ЧАЭС. Также они хотят проложить по зоне туристические маршруты, создать необходимую инфраструктуру и обучить гидов. Министр считает, что из Чернобыля стоит сделать бренд, который будет привлекать туристов и приносить деньги.