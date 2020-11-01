Уменьшение торгового баланса на 7% объясняется относительно низкими ценами на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки в первой половине года.
Украина в январе-октябре 2020 года снизила экспорт сельхозпродукции на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $17,6 млрд. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщила ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса.
По ее данным, импорт агропродукции за отчетный период вырос на 14,4%, до $5,1 млрд. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли сельхозпродукцией снизилось на $1 млрд по сравнению с январем-октябрем 2019 года, подчеркивают в ассоциации, передает korrespondent.net.
Такое уменьшение торгового баланса на 7% объясняется относительно низкими ценами на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки в первой половине года, а также меньшим урожаем 2020 года, пояснил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.
При этом экспорт подсолнечного масла вырос на 21%, или $703,8 млн, пшеницы - на 6%, или $173,4 млн, ячменя – на 37%, или $161,7 млн.
В то же время, поставки кукурузы сократились на 12%, или $482,2 млн, соевых бобов - на 48%, или $415 млн, семян – на 29%, или $337 млн.
Как сообщалось, с 1 июля по 26 октября Украина экспортировала 15 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти на 3 млн тонн меньше, чем в аналогичный период 2019 года. korrespondent.net