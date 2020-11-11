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На Украине предложили отдавать детей в школы с пяти лет

На Украине предложили отдавать детей в школы с пяти лет

Возможность принимать детей в украинские школы в пятилетнем возрасте рассматривается министерством образования и науки страны, рассказал и.о. главы ведомства Сергей Шкарлет.

В качестве примера он привел страны Евросоюза, в которых дети начинают обучение с пяти лет и заканчивают в 17. При этом глава ведомства подчеркнул, что дискуссия по данной теме остается открытой, передает iz.ru

«Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. Министерство образования и науки рассматривает все предложения за и против», — написал он в Telegram во вторник, 10 ноября.

По словам Шкарлета, данный вопрос возник в связи с тем, что при существующей системе образования Украины учащиеся заканчивают школы в 18–19 лет.

iz.ru
  • Сегодня, 10:36
  • DTV
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