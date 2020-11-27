В Бельгии и Норвегии зафиксированы вспышки птичьего гриппа.
Как сообщает NRK, инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд.
Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд призвал сообщать в случае находки мертвых птиц. Это нужно для проверки на наличие инфекций, пишет ria.ru.
"Риск заражения людей очень низкий", — подчеркнул чиновник.
В некоторых частях страны для домашней птицы будет введен "комендантский час". Это означает, что их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения.
"Мы просим, чтобы никто не прикасался к больным и мертвым птицам, так как они могут содержать другие инфекционные вещества, такие как сальмонелла", — предупредил Тронеруд.
Также о вспышке птичьего гриппа сообщили в Бельгии. По информации Reuters, в приграничном с Францией городе Менене от вируса погибли около 600 птиц. Еще 151 тысяча была уничтожена в рамках борьбы с распространением инфекции. ria.ru