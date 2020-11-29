Ровно в 20:00 в Приднестровье закрылись 256 избирательных участков. Члены избиркомов приступили к подсчёту голосов.
По данным на 18:00 явка избирателей в целом по республике составила 25,82%, передает novostipmr.com.
Согласно Избирательному кодексу ПМР на выборах нет порога явки.
Напомним, что сегодня приднестровцы выбирали из 45 кандидатов депутатов Верховного Совета по 33 избирательным округам; народных депутатов горрайсоветов по 187 округам (254 кандидата); депутатов Днестровского городского Совета народных депутатов (на 15 мандатов претендуют 16 кандидатов); народных депутатов сельских (поселковых) советов по 640 избирательным округам (776 кандидатов) и 76 председателей советов - глав администраций сел (поселков) из 182 кандидатов.