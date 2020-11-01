Dnestr.TV

 
0

В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-Duk

В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-Duk

Команда разработчиков из Молдовы объявили о своем главном изобретении, над которым они работали все это время – первый 100% электрический внедорожник, созданный в Молдове.

В команду по разработке этого проекта входят Олег Саргу, уроженец Стрэшен, выпускник Технологического института Джорджии в США, и Максим Коноплин, выпускник Университета Ковентри в Великобритании. Олег 12 лет проработал в США в области морской механики и логистики, а Максим работал в команде бывшего главного дизайнера Volvo Cars Стива Харпера (Steve Harper), который основал свою компанию в Великобритании. Итак, после долгой работы, именно сегодня эти люди представили первый электрический внедорожник, созданный в Молдове! Еще у него очень любопытное имя – Hi-Duk, передает locals.md со ссылкой на piataauto.md

Hi-Duk – это универсальный внедорожник, предназначенный для тяжелой работы. Автомобиль имеет клиренс 23 см и укомплектован, конечно, внедорожными колесами. Размер шин 205/75 R 15, общая длина Hi-Duk – 3,32 метра, при колесной базе 2,42 метра, что обеспечивает очень хорошую внедорожную геометрию.

И, как и положено внедорожнику, у молдавского Hi-Duk полный привод! Он разработан в современном стиле сложных электромобилей, с двумя электродвигателями, по одному на каждой палубе, причем двигатели управляются централизованно с помощью контроллера. В принципе, он следит за тем, чтобы обе оси всегда были запитаны в соотношении 50:50.

В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-Duk

В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-Duk

В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-Duk

В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-Duk

В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-Duk

В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-Duk
locals.md
  • Сегодня, 19:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна