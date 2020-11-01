Команда разработчиков из Молдовы объявили о своем главном изобретении, над которым они работали все это время – первый 100% электрический внедорожник, созданный в Молдове.
В команду по разработке этого проекта входят Олег Саргу, уроженец Стрэшен, выпускник Технологического института Джорджии в США, и Максим Коноплин, выпускник Университета Ковентри в Великобритании. Олег 12 лет проработал в США в области морской механики и логистики, а Максим работал в команде бывшего главного дизайнера Volvo Cars Стива Харпера (Steve Harper), который основал свою компанию в Великобритании. Итак, после долгой работы, именно сегодня эти люди представили первый электрический внедорожник, созданный в Молдове! Еще у него очень любопытное имя – Hi-Duk, передает locals.md со ссылкой на piataauto.md
Hi-Duk – это универсальный внедорожник, предназначенный для тяжелой работы. Автомобиль имеет клиренс 23 см и укомплектован, конечно, внедорожными колесами. Размер шин 205/75 R 15, общая длина Hi-Duk – 3,32 метра, при колесной базе 2,42 метра, что обеспечивает очень хорошую внедорожную геометрию.
И, как и положено внедорожнику, у молдавского Hi-Duk полный привод! Он разработан в современном стиле сложных электромобилей, с двумя электродвигателями, по одному на каждой палубе, причем двигатели управляются централизованно с помощью контроллера. В принципе, он следит за тем, чтобы обе оси всегда были запитаны в соотношении 50:50.