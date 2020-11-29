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Елена Городецкая: Выборы прошли без нарушений

Елена Городецкая: Выборы прошли без нарушений

Приднестровье впервые проводило выборы в таких сложных условиях, но члены избиркомов с поставленными задачами справились. Об этом, комментируя итоги Единого дня голосования, заявила на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая. Она отметила, что явка оказалась не столь высокой, как обычно, передает novostipmr.com.

«Но люди ощущают выборы, как событие, которое позволяет им выразить свою волю, проявить свой характер и возможность управлять жизнью. И мы ценим это больше всего, наверное. У нас за все 3 месяца избирательной кампании ни по одному из 936 округов не было подано жалобы о подкупе избирателей и ничего того, что позволяло бы усомниться в законности и работы комиссий, и волеизъявления избирателей. Это касается и выборов депутатов Верховного Совета, и местных. В Верховном Совете у нас выдвинулся 51 кандидат на 33 округа, четырём было отказано в регистрации, но ни один из них не обжаловал решение комиссии», – сказала она.

В этом году голосование проходило в экстремальных условиях – за несколько месяцев нужно было создать условия для безопасной работы и избиркомов, и самого процесса голосования. Коронавирус заставил многое изменить в привычной процедуре выборов.

«Мы провели большую работу по тому, чтобы обеспечить безопасность на избирательных участках. Мы работали с Оперштабом, Минздравом, … большую работу нам пришлось проделать из-за коронавируса, но мы всё равно не сдались в борьбе за честные и справедливые выборы», – подчеркнула глава Центризбиркома.

Что касается жалоб, то ни в суды, ни в Прокуратуру, ни в адрес омбудсмена не поступало никаких обращений, заявлений и жалоб. Об этом представители этих структур также заявили на сегодняшней пресс-конференции.

Заседание ЦИК по регистрации избранных депутатов запланировано на 2 декабря

Избирательные участки завершили работу в 20:00. В настоящее время избиркомы ведут подсчет голосов.

«Мы сейчас будем ждать результатов от участковых избирательных комиссий. Они будут работать достаточно долго, потому что они подводят итоги одновременно по всем уровням выборов. Они смогут открыть свои помещения, закончить работу и, соответственно, предоставить в другие комиссии – окружные и территориальные – свои протоколы только после того, как закончат подсчёт голосов. Окружные избиркомы получат эти протоколы уже глубокой ночью, а мы будем ждать и здесь подводить общие итоги. Предварительные итоги сразу разместим на нашем сайте», – сказала председатель Центризбиркома Елена Городецкая.

Она сообщила, что на 2 декабря предварительно запланировано заседание ЦИК по регистрации избранных депутатов.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:05
  • DTV
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