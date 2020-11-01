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Черная дыра в галактике оказалась ближе к Земле, чем считалось

Черная дыра в галактике оказалась ближе к Земле, чем считалось

Ученые обнаружили, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А (Sagittarius A), которая находится в центре нашей галактики - Млечный путь - оказалась на две тысячи световых лет ближе к Земле, чем считалось.

На протяжении 15 лет японский проект VERA собирал данные с телескопов, расположенных по всей Японии, и объединял их с информацией, полученной другими средствами. Благодаря этому удалось создать более детальную карту Млечного Пути, передает ukrinform.ru со ссылкой на Cnet.

Определив положение и скорость приблизительно 99 точек в нашей галактике, исследователи проекта VERA пришли к выводу, что сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути находится на расстоянии 25 800 тысяч световых лет от Земли. То есть, на две тысячи световых лет ближе, чем считалось.

Более того, оказалось, что Земля движется к черной дыре быстрее, чем считали ученые. Считалось, что наша планета вращается вокруг центра галактики со скоростью 220 километров в секунду. Но оказалось, что эта скорость составляет 227 километров в секунду.

ukrinform.ru
  • Сегодня, 06:07
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