Dnestr.TV

 
0

Цена нефти Brent падает на 1,1% на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

Цена нефти Brent падает на 1,1% на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,1% - до $47,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:53 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 1,27% и находится на отметке $45,16 за баррель, передает ТАСС.

Угроза новых разногласий нависла над соглашением ОПЕК+ после того, как члены мониторингового комитета в очередной раз не смогли договориться о том, сколько нефти миру потребуется в период второй волны коронавируса. Вечером в воскресенье министры так и не пришли к единому мнению о том, нужно ли продлевать действующий уровень сокращения добычи нефти еще на 3-6 месяцев. 30 ноября страны ОПЕК вновь обсудят добычу нефти на 2021 год на фоне внутренних разногласий.
tass.ru
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна