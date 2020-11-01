Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва подвели итоги выборов депутатов в Верховный Совет ПМР VII созыва.
ЦИК ПМР опубликовал на сайте список избранных кандидатов согласно протоколам, поступившим в Центризбирком:
г. Бендеры
Избирательный округ №1 «Солнечный» А.В. Коршунов
Избирательный округ №2 «Мемориальный» Ю.Ю Кучеренко
Избирательный округ №3 «Борисовский» О.А. Петрик
Избирательный округ №4 «Ленинский» А.Н. Онуфриенко
Избирательный округ №5 «Центральный» С.А. Писаренко
Избирательный округ №6 «Первомайский» Р.Х. Гареев
Григориопольский район
Избирательный округ №7 «Центральный» О.С. Леонтьев
Избирательный округ №8 «Южный» В.Д. Пелин
Избирательный округ №9 «Северный» Д.В. Огирчук
Дубоссарский район
Избирательный округ №10 «Северный» О.М. Баев
Избирательный округ №11 «Центральный» Б.И. Герман
Каменский район
Избирательный округ №12 «Каменский» В.Г. Бабчинецкий
Избирательный округ №13 «Хрустовской» П.В. Шкильнюк
Рыбницкий район
Избирательный округ №14 «Металлургический» В.В. Кравчук
Избирательный округ №15 «Кировский» А.М. Сафонов
Избирательный округ №16 «Мичуринский» Я.Е. Галак
Избирательный округ №17 «Большемолокишский» В.А. Куницкий
Избирательный округ №18 «Попенкский» В.Н. Матвейчук
Слободзейский район
Избирательный округ №19 «Краснянский» С.Ф. Чебан
Избирательный округ №20 «Первомайский» О.В. Василатий
Избирательный округ №21 «Слободзейский» П.В. Шинкарюк
Избирательный округ №22 «Суклейский» С.И. Степанов
Избирательный округ №23 «Кицканский» И.Т. Ярыч
Избирательный округ №24 «Парканский» И.В. Неделков
г. Тирасполь
Избирательный округ №25 «Западный» Г.М. Антюфеева
Избирательный округ №26 «Бородинский» В.Г. Липский
Избирательный округ №27 «Партизанский» Е.В. Гушан
Избирательный округ №28 «Центральный» И.П. Тюряева
Избирательный округ №29 «Одесский» И.С. Буга
Избирательный округ №30 «Кировский» Г.И. Дьяченко
Избирательный округ №31 «Краснодонский» В.Ф. Левицкий
Избирательный округ №32 «Комсомольский» А.В. Межинский
Избирательный округ №33 «Восточный» В.М. Гузун
Наиболее высокая явка избирателей – 40,86% - была отмечена в Каменском районе. Далее следуют Дубоссарский и Рыбницкий районы - 33,44 и 33,23 процентов соответственно.
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