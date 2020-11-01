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Предварительные итоги выборов депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва

Предварительные итоги выборов депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва

Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва подвели итоги выборов депутатов в Верховный Совет ПМР VII созыва.

ЦИК ПМР опубликовал на сайте список избранных кандидатов согласно протоколам, поступившим в Центризбирком:



г. Бендеры

Избирательный округ №1 «Солнечный» А.В. Коршунов

Избирательный округ №2 «Мемориальный» Ю.Ю Кучеренко

Избирательный округ №3 «Борисовский» О.А. Петрик

Избирательный округ №4 «Ленинский» А.Н. Онуфриенко

Избирательный округ №5 «Центральный» С.А. Писаренко

Избирательный округ №6 «Первомайский» Р.Х. Гареев

Григориопольский район

Избирательный округ №7 «Центральный» О.С. Леонтьев

Избирательный округ №8 «Южный» В.Д. Пелин

Избирательный округ №9 «Северный» Д.В. Огирчук

Дубоссарский район

Избирательный округ №10 «Северный» О.М. Баев

Избирательный округ №11 «Центральный» Б.И. Герман

Каменский район


Избирательный округ №12 «Каменский» В.Г. Бабчинецкий

Избирательный округ №13 «Хрустовской» П.В. Шкильнюк

Рыбницкий район


Избирательный округ №14 «Металлургический» В.В. Кравчук

Избирательный округ №15 «Кировский» А.М. Сафонов

Избирательный округ №16 «Мичуринский» Я.Е. Галак

Избирательный округ №17 «Большемолокишский» В.А. Куницкий

Избирательный округ №18 «Попенкский» В.Н. Матвейчук

Слободзейский район

Избирательный округ №19 «Краснянский» С.Ф. Чебан

Избирательный округ №20 «Первомайский» О.В. Василатий

Избирательный округ №21 «Слободзейский» П.В. Шинкарюк

Избирательный округ №22 «Суклейский» С.И. Степанов

Избирательный округ №23 «Кицканский» И.Т. Ярыч

Избирательный округ №24 «Парканский» И.В. Неделков

г. Тирасполь

Избирательный округ №25 «Западный» Г.М. Антюфеева

Избирательный округ №26 «Бородинский» В.Г. Липский

Избирательный округ №27 «Партизанский» Е.В. Гушан

Избирательный округ №28 «Центральный» И.П. Тюряева

Избирательный округ №29 «Одесский» И.С. Буга

Избирательный округ №30 «Кировский» Г.И. Дьяченко

Избирательный округ №31 «Краснодонский» В.Ф. Левицкий

Избирательный округ №32 «Комсомольский» А.В. Межинский

Избирательный округ №33 «Восточный» В.М. Гузун

Наиболее высокая явка избирателей – 40,86% - была отмечена в Каменском районе. Далее следуют Дубоссарский и Рыбницкий районы - 33,44 и 33,23 процентов соответственно.

В Единый день голосования с 7:00 и до 20:00 работало 256 избирательных участков. По мнению прибывших в Приднестровье российских парламентариев и международных наблюдателей Единый день голосования в Приднестровье прошёл в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными международным принципами и правилам организации и проведения демократических выборов.
cikpmr.com
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