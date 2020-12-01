Каждый шестой молдаванин заявляет, что в ближайшие полгода намерен покинуть страну. Такие данные получил независимый аналитический центр IDIS Viitorul в результате исследования, проведенного в октябре.
Больше всех хотят уехать граждане с высоким уровнем дохода. Порядка 40 процентов богатых молдаван планируют эмигрировать, потому что им нужны эффективная медицина, образование и качественные коммунальные услуги, передает publika.md
Другим поводом для отъезда называют тотальную коррупцию. Если еще два года назад население уезжало, спасаясь от бедности, то теперь, по данным IDIS Viitorul, люди едут за границу в поисках комфортных условий для жизни.
Наибольшую активность демонстрирует сельская молодежь. Они жалуются на отсутствие работы и говорят, что, живя в Молдове, не чувствуют себя уверенно. Те же, кто работают, недовольны низкой зарплатой. По их словам, для достойной жизни им требуется более 13 тысяч леев в месяц.
В то же время за рубеж стремятся уехать почти 40 процентов наших соотечественников старше 45 лет. В списке причин для эмиграции - низкое качество государственных услуг и невозможность развития.
Согласно опросу, почти 18% молдаван заявляют, что в ближайшие полгода намерены уехать за границу на заработки. Согласно опросу, более 36 тысяч граждан предпочли бы жить в другой стране. publika.md