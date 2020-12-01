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Отделения МРЭО откроются со 2 декабря

Отделения МРЭО откроются со 2 декабря

Со 2 декабря отделения Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) Госавтоинспекции по всей республике возобновят свою работу, сообщили в пресс-центре МВД ПМР.

График приёма граждан остаётся прежним: вторник-пятница – с 8:00 до 17:00. Суббота – с 8:00 до 16:00, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Принимать посетителей будут при строгом соблюдении карантинных мер: маски обязательны.

Записаться на приём и узнать дополнительную информацию можно по телефону 123.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 06:34
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