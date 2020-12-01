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В Украине открыли второй Офис евроинтеграции

В Украине открыли второй Офис евроинтеграции

По инициативе правительства, кроме Херсона и Днепра, такие организации заработают также в Полтаве и Харькове.
В Днепре в понедельник, 30 ноября, открыли второй в Украине Офис евроинтеграции. Об этом сообщил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, который стал одним из первых посетителей Офиса, на своей странице в Twitter.

"ЕС приветствует открытие Офиса европейской интеграции в Днепре и надеется на более тесное сотрудничество с регионом. Представительство ЕС в Украине хочет увидеть, как преимущества европейской интеграции могут быть лучше использованы в украинских областях", - указано в сообщении.

По данным пресс-службы Днепропетровской ОГА, в здании которой заработал Офис, он будет выступать образовательным центром, платформой для развития предпринимательства, помогать бизнесу выйти на новые рынки и поддерживать развитие зеленой энергетики, пишет korrespondent.net.

"Днепр - индустриальная столица. А значит приоритетом Офиса будет взаимодействие с бизнесом, поддержка малого и среднего предпринимательства, коммуникация с международными партнерами, улучшение динамики привлечения инвестиций", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Отмечается, что по инициативе Кабмина, такие организации заработают также в Полтаве и Харькове.

Напомним, в рамках пилотного проекта правительства по созданию региональных офисов, которые будут способствовать евроинтеграции Украины, был открыт первый Офис в Херсоне.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:50
  • DTV
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