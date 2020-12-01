По инициативе правительства, кроме Херсона и Днепра, такие организации заработают также в Полтаве и Харькове. В Днепре в понедельник, 30 ноября, открыли второй в Украине Офис евроинтеграции. Об этом сообщил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, который стал одним из первых посетителей Офиса, на своей странице в Twitter.
"ЕС приветствует открытие Офиса европейской интеграции в Днепре и надеется на более тесное сотрудничество с регионом. Представительство ЕС в Украине хочет увидеть, как преимущества европейской интеграции могут быть лучше использованы в украинских областях", - указано в сообщении.
По данным пресс-службы Днепропетровской ОГА, в здании которой заработал Офис, он будет выступать образовательным центром, платформой для развития предпринимательства, помогать бизнесу выйти на новые рынки и поддерживать развитие зеленой энергетики, пишет korrespondent.net.
"Днепр - индустриальная столица. А значит приоритетом Офиса будет взаимодействие с бизнесом, поддержка малого и среднего предпринимательства, коммуникация с международными партнерами, улучшение динамики привлечения инвестиций", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Отмечается, что по инициативе Кабмина, такие организации заработают также в Полтаве и Харькове.
Напомним, в рамках пилотного проекта правительства по созданию региональных офисов, которые будут способствовать евроинтеграции Украины, был открыт первый Офис в Херсоне. korrespondent.net