Ранее Государственный таможенный комитет ПМР информировал представителей малого бизнеса Приднестровья о том, что в рамках реализации плана развития таможенных органов на 2021 год в части упрощения уплаты таможенных платежей, с 1 января нового года планировалось принимать таможенные платежи только в безналичной форме. Данная информация была опубликована на сайте ГТК ПМР и в средствах массовой информации.
Однако за это время в ГТК ПМР поступили многочисленные обращения от предпринимателей с просьбой о продлении срока перехода на безналичную форму расчетов, сообщается на сайте ведомства.
Принимая во внимание эти обращения, а также в связи с действующими на территории ПМР ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, руководством ГТК ПМР было принято решение о продлении до 1 марта 2021 года срока перехода на безналичную форму уплаты таможенных платежей. До указанной даты предпринимателям предоставляется возможность осуществления платежей в ныне действующем порядке – т.е. за наличные денежные средства.
Напомним, переход на «безнал» в первую очередь подразумевает постановку предпринимателей на учёт в таможенных органах с присвоением им номера лицевого счета.
Механизмы дальнейшего поэтапного урегулирования в данной сфере будут доведены до участников внешнеэкономической деятельности по мере обновления информации, в том числе с учётом эпидобстановки в регионе. customs.gospmr.org