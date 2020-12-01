Dnestr.TV

 
0

ЕС выделил Украине свыше €16,5 млрд с 2014 года

ЕС выделил Украине свыше €16,5 млрд с 2014 года

Евросоюз уже выделил Украине в общей сложности с 2014 года €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией в марте 2014 года.

Об этом говорится в опубликованном во вторник Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с этой страной, передает tass.ru

"Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами (имеются в виду Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк - прим. ТАСС) уже мобилизовал для Украины свыше €16,5 млрд грантов и кредитов с 2014, что значительно превышает объем помощи, который был обещан в 2014 году в €11,175 млрд", - говорится в документе. В нем не приводятся данные о динамике уровня жизни на Украине за этот период.

Эти деньги не включают средства, полученные Украиной в рамках кредитов МВФ.

В докладе не приводятся данные о динамике уровня жизни на Украине за этот период, но отмечается, что в первой половине 2020 года средние зарплаты на Украине выросли на 5% в реальном выражении и достигли €350 в месяц.

tass.ru
  • Сегодня, 20:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна