Нововведения в операционной системе Windows 10 в 2021 году будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями.
О новой системе апдейтов сообщает Windowslatest со ссылкой на источник близкий к Microsoft, передает ria.ru
Сейчас Windows 10 получает два больших пакета обновлений - весной и осенью. Данная система апдейтов сохранится и в следующем году, но вместе с ней заработает Windows Feature Experience Pack. Под этим названием скрываются модульные обновления с критически важными функциями для ОС.
В первом пакете изменений ожидаются, например, функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.