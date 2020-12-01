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Игорь Додон: Советую Майе Санду наконец выйти из избирательной кампании

Игорь Додон: Советую Майе Санду наконец выйти из избирательной кампании

Майя Санду ведёт себя так и делает такие заявления, как будто она до сих пор находится в предвыборной кампании.

Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Додон. Комментируя то, что Санду “скептически относится к сотрудничеству Молдовы с ЕАЭС”, Додон отметил, что когда в прошлом году её назначили премьер-министром, она не была столь категоричной к Евразийскому экономическому союзу, пишет aif.md

– Хочу порекомендовать госпоже Майе Санду выйти наконец из избирательной кампании. Выборы и битвы на баррикадах закончились. Пришло время осознать, что теперь она не просто политик, а государственный деятель. В чём разница? Политик думает о следующих выборах и делает политические предвыборные заявления, а государственный деятель думает об интересах страны, – сказал он.

Додон отметил, что последние заявления и действия Санду характеризуют её как раз как политика, который всё ещё ведёт предвыборную кампанию.

– Жесткие декларации направо и налево, в том числе геополитические, затрагивающие Приднестровье – всё это нужно отложить в сторону, – добавил президент.


aif.md
  • Сегодня, 06:15
  • DTV
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