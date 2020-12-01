Собравшаяся во вторник, 1 декабря, на заседание Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету постановила предложить пленуму парламента одобрить во втором чтении проект поправок к Закону о статусе судьи.
Проект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста как для мужчин, так и для женщин. Начиная с 21 июля 2021 года пенсионный возраст судей составит 50 лет и 6 месяцев, постепенно он будет увеличиваться до 63 лет. С каждым годом пенсионный возраст будет увеличиваться на 6 месяцев, передает noi.md со ссылкой на telegraph.md
Кроме того, начиная с 1 июля следующего года общий трудовой стаж для судей составит не менее 20 лет и 6 месяцев, а трудовой стаж в должности судьи – не менее 13 лет. С каждым последующим годом общий трудовой стаж и трудовой стаж в должности судьи будет увеличиваться на 6 месяцев, до достижения общего трудового стажа в 34 года и трудового стажа в должности судьи в 15 лет.
Согласно положениям проекта, размер пенсии составит 55% от среднемесячной зарплаты. За каждый отработанный год свыше общего трудового стажа размер пенсии увеличится на 3%. Кроме того, размер пенсии не может превышать 80% от среднемесячной заработной платы.
Во втором чтении две законодательные инициативы на эту тему - одна, разработанная депутатами фракции ПДС Даном Перчуном и Раду Марианом и вторая, разработанная правительством – будут совмещены, основным будет считаться проект закона, предложенный правительством.
Проект закона будет обсуждаться во втором чтении на пленарном заседании парламента.