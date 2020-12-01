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Бендеры готовятся к Новому году

Бендеры готовятся к Новому году

На главной площади города начали устанавливать елку. Нарядные красавицы появятся во всех районах Бендер.

Как создать горожанам праздничное настроение в условиях карантина, сейчас решают в госадминистрации. В этом году в Бендерах пройдет традиционный конкурс на лучшее оформление витрин и входных групп. Будет организована выносная торговля в центре и по районам. Кроме того, запланировано несколько интересных проектов с призами и дипломами. Среди них конкурсы видеороликов «Я - звезда», новогодних открыток и фотографий, а также театральных постановок, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Впервые в Бендерах состоится премьера ежедневного образовательно-развлекательного телевизионного проекта «Новогодняя тайна Адвент-календаря». Это календарь обратного отсчета, в котором последний листок - день наступления Нового года, а каждый очередной - дата, которая приносит главным героям и телезрителям неожиданные и приятные сюрпризы.

Как рассказал автор проекта Вячеслав Долгодворов, с адвент-календарем ожидание праздника станет сказочным приключением в удивительный мир рождественских и новогодних кинолент. Однако телезрителей ждут не только полнометражные фильмы и мультфильмы, но и увлекательные мастер-классы, и завораживающие сюжеты, и забавные ситуации, которые происходят с главными персонажами встречи.

«Действие происходит в наши дни, в обычной квартире, с самыми обычными школьницами – Машей и Аней, волей судьбы попавшими в Закалендарье. А там - вотчина Календарного (думаю, про домовых и водяных знают все), который предоставляет любопытным девочкам уникальную возможность ежедневно открывать подарки-секреты Новогоднего адвент-календаря», - пояснил помощник главы по организации культурно-массовых мероприятий Вячеслав Долгодворов.

Первая передача выйдет на канале БТВ 19 декабря, в день святого Николая, который стал прообразом Санты Клауса и Деда Мороза.

Еще в городе организуют новогодний онлайн-турнир на приз Деда Мороза. Ждут бендерчан и другие интересные проекты.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 06:21
  • DTV
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