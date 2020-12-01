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Президент ПМР утвердил госпрограмму «Профилактика туберкулеза» на 2021-2025 годы

Президент ПМР утвердил госпрограмму «Профилактика туберкулеза» на 2021-2025 годы

Президент Вадим Красносельский подписал Закон ПМР «Об утверждении государственной целевой программы "Профилактика туберкулеза" на 2021-2025 годы».

Документ разработало Министерство здравоохранения ПМР. На реализацию пятилетней программы планируется направить почти 100 млн рублей, передает novostipmr.com.

Тенденция к снижению заболеваемости

Разработчики программы отмечают, что эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Приднестровье остается непростой, но начиная с 2018 года наметилась тенденция к снижению заболеваемости.

Если в 2015 году впервые на учет поставили 475 человек, то в 2019-м уже 380. Почти вдвое снизился и показатель смертности от туберкулеза (с 86 человек в 2016 году до 41 в 2019-м). Всего на учете на конец прошлого года состояли 361 пациент. Для сравнения: в 2016 году их было 426.

Улучшения показателей удалось добиться благодаря увеличению финансирования мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза, отмечают авторы документа.

Проблемы остаются

Несмотря на снижение заболеваемости бациллярными формами туберкулеза (открытая форма), серьезной угрозой здоровью населения является лекарственно-устойчивый туберкулез. Отмечается рост таких форм. У каждого третьего из всех впервые взятых на учет выявляют лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, отмечают специалисты.

Развитие таких форм приводит к риску перехода туберкулеза в неизлечимое заболевание, которое наиболее опасно для окружающих.

Для лечения лекарственно-устойчивых форм необходимы дорогостоящие препараты. При этом они являются токсичными.

Сохраняется высокая заболеваемость туберкулезом среди осужденных. При этом их число за последние несколько лет все же сократилось. В большинстве случаев это больные с открытой формой туберкулеза, хроническим, лекарственно-устойчивым, а также туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.

Мероприятия и финансирование

В ближайшие пять лет планируется провести ряд мероприятий для улучшения эпидобстановки по туберкулезу. Это лечение, диагностика, профилактика, обеспечение лекарствами больных туберкулезом, мероприятия по повышению осведомленности о заболевании, развитие пациент-ориентированного подхода и социальной поддержки больных туберкулезом.

Нужно отметить, что основная часть средств пойдет на лечебно-диагностические и профилактические мероприятия (21,3 млн руб.), приобретение противотуберкулезных и вспомогательных лекарственных препаратов (почти 26 млн руб.), мотивационную поддержку больных туберкулезом (11,4 млн руб.).

Ожидается, что реализация перечисленных мероприятий приведет к снижению на 75% смертности от туберкулеза (по сравнению с уровнем 2015 года), а также на 50% уровня заболеваемости. Планируется также до 70% повысить эффективность лечения пациентов с лекарственно-устойчивыми формами.

Закон, подписанный главой государства, вступит в силу с 1 января 2021 года.
novostipmr.com
  • Сегодня, 14:24
  • DTV
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