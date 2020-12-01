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Рада не разрешит иностранцам владеть землей

Рада не разрешит иностранцам владеть землей

Депутаты вернули в комитет законопроект, которым отменяются ограничения для иностранцев покупать землю.

Верховная Рада на заседании в среду, 2 декабря, направила на повторное рассмотрение комитета закон № 2194, который предусматривает отмену ограничений на владение землей иностранцев. Такое решение поддержали 260 нардепов.

Законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству, сообщает korrespondent.net.

Документ предусматривает:

передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности;

предоставить полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель: облгосадминистрациям (которые в перспективе, после завершения реформы децентрализации, будут трансформированы в префектуры), исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов;

отменить полномочия ВРУ относительно согласования изменения целевого назначения особо ценных земель, изъятия земельных участков для размещения и обслуживания зданий и сооружений дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций;

исключить из Земельного кодекса Украины нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пункте и тому подобное.

Напомним, 30 марта Рада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 года. Согласно закону, первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более 100 гектаров в одни руки. После этого покупать гектары разрешат украинским юридическим лицам и не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Вопрос о продаже земли иностранцам обещают решить на референдуме позже.

А в октябре президент подписал указ о передаче сельско-хозяйственных земель из государственной собственности в коммунальную.

korrespondent.net
  • Сегодня, 14:28
  • DTV
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