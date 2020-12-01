Бюджетно-налоговая политика РМ на следующий год предусматривает меры поддержки деловой среды, поскольку ряд областей затронут пандемией.
Одна из важных задач налогово-бюджетной политики Молдовы на 2021 год – создание и сохранение рабочих мест. Для этого на первом этапе будут выделены 300 миллионов леев исключительно на субсидирование налогов, связанных с трудоустройством лиц, которые в настоящее время официально не трудоустроены в стране или не связаны с бюджетом.
Государство компенсирует налог на заработную плату каждого гражданина, который возвращается из-за границы и трудоустраивается. Это большая поддержка для работодателя и практическая мера для молдаван, которые хотят вернуться домой, сообщает noi.md.
«Если работодатели нанимают людей, которые находятся за границей, либо окончили обучение, либо были безработными более года, при таких условиях государственный бюджет будет субсидировать налоги на заработную плату. Это означает освобождение от 42-45% выплат в фонд оплаты труда. Это очень важная поддержка, мы надеемся и уверены, что этот инструмент поможет экономическим агентам, которые официально выплачивают заработную плату», – заявил премьер-министр Ион Кику, выразив надежду, что депутаты поддержат это предложение.
Правительство также продвигает несколько тематических программ грантов для граждан за рубежом, включая ассоциации и инициативные группы. Все они реализуются нашими гражданами, которые возвращаются домой, накопив большой опыт работы за рубежом.
Diaspora Engagement Hub – тематическая грантовая программа, реализуемая при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, размер гранта – 50 000 леев на проект. Деловая среда приветствует инициативу кабинета Кику по ограничению местных налогов
«Диаспора дома преуспевает DAR 1+3» – программа грантов для органов местного самоуправления, направленная на мобилизацию человеческого и финансового потенциала диаспоры для местного социально-экономического развития Республики Молдова. На реализацию этой программы в государственном бюджете предусмотрено 10 млн леев.
«Группы передового опыта диаспоры» – программа, организованная с целью разработки функционального механизма сотрудничества между государственными учреждениями и высококвалифицированными экспертами из диаспоры в стратегических областях социально-экономического развития Республики Молдова. Правительство продолжит миллиардные инвестиции в ремонт дорог
Программа привлечения денежных переводов в экономику (PARE 1+1) – предлагает шанс на будущее в стране для людей, заинтересованных в возвращении из-за границы и открытии бизнеса. Полученный опыт может иметь значение, поскольку он обеспечит значительный доход и устойчивый рост экономики. Статистика: 1691 договор о финансировании, 351,68 млн леев – выделенные фонды, 1041,91 млрд – инвестиции в экономику, 633 вернувшихся домой мигранта. https://www.odimm.md/ro/pare
«Женщины в бизнесе» – теперь женщинам помогают построить успешную предпринимательскую карьеру. Программа нацелена на женщин, планирующих открыть или расширить свой бизнес, особенно в сельской местности, и будет поддерживать женщин-предпринимателей на разных этапах развития бизнеса. Статистика: 481 договор о финансировании, 73,41 млн леев – одобренные гранты в леях, 116,39 млн леев – инвестиции в экономику, 1925 новых рабочих мест. https://www.odimm.md/ro/femei-in-afaceri
Фонд гарантирования кредитов. Если вам нужен бизнес-кредит, и банк запрашивает гарантии, ODIMM может гарантировать ваши кредиты для коммерческой деятельности. Статистика: 416 выданных гарантий, 156,3 млн леев – сумма гарантий, 461,1 млн леев – займы под гарантии, 678,7 млн леев – общие инвестиции. https://www.odimm.md/ro/fgc
«Старт для молодежи: устойчивый бизнес дома» – программа, предназначена для молодежи: для учебы, обучения предпринимательству и поддержки в реализации бизнес-идеи. Программа направлена на интеграцию молодых людей из Республики Молдова в экономический оборот путем содействия запуску и развитию устойчивого бизнеса. Статистика: 128 договоров безвозвратного финансирования, 20,54 млн леев – сумма утвержденных грантов, 38,78 млн леев – инвестиции в экономику, 96 предприятий находятся в сельской местности. https://www.odimm.md/ro/starttineri noi.md