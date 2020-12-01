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Территориальные паспортные подразделения возобновили работу

Территориальные паспортные подразделения возобновили работу

С второго декабря территориальные паспортные подразделения УпВМ МВД ПМР работают в прежнем режиме.

Сотрудники предоставляют профильные виды государственных услуг. Ведут работу по оформлению, выдаче и замене паспорта ПМР. Готовят справочную информацию по заявкам, проводят регистрационный учёт населения (прописку/выписку), содействуют в решении иных возникших вопросов, сообщается на сайте пресс-центра МВД ПМР.

В подразделения УпВМ за получением вида на жительство могут обратиться иностранные граждане, прибывшие к постоянному месту жительства в нашу республику.

Оформить (продлить) временное пребывание до 45 суток люди, въехавшие в Приднестровье, могут как в территориальных паспортных подразделениях лично, так и дистанционно (в телефонном режиме).

Напоминаем: для удобства можно воспользоваться порталом государственных услуг ПМР или предварительно записаться на приём к специалисту, позвонив по номерам:

в Тирасполе – 0 (533) 78-334,

в Бендерах – 0 (552) 44-037,

в Слободзее – 0 (557) 24-127,

в Григориополе – 0 (210) 32-768,

в Дубоссарах – 0 (215) 34-253,

в Рыбнице – 0 (555) 22-122,

в Каменке – 0 (216) 21-286.

График работы паспортных подразделений: вторник, четверг, пятница – с 8:30 до 17:30; среда, суббота – с 8:30 до 12:30. Воскресенье, понедельник – выходные.

Обращаем внимание на то, что соблюдение карантинных правил обязательно. Необходимо быть в маске! При входе будет проведена термометрия, обработка рук антисептиком.

Более подробную контактную информацию можно найти на сайте МВД ПМР.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 14:43
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