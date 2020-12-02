Парламентская комиссия по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка в Молдове одобрила сегодня несколько поправок к законопроекту о внесении изменений в Закон о деятельности полиции и статусе полицейского.
Согласно проекту, полиция будет реорганизована в территориальные подразделения, зонально сгруппированные по региональным направлениям, которые будут подразделениями с юридическим лицом или без него, в территориальной компетенции. Они будут располагаться и осуществлять свою деятельность на территории одной или нескольких административно-территориальных единиц в соответствии с регламентом организации и функционирования, утвержденным главой Генерального инспектората полиции, передает moldpres.md
Также в территориальных подразделениях будут инспекции, отделения и службы полиции, в зависимости от размера территории, количества населения, количества и важности экономических и социальных задач.
Законопроект будет обсужден во втором чтении на пленарном заседании парламента.