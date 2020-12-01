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В Украине разрешили детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет

В Украине разрешили детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет

Народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, разрешающий детям-сиротам с инвалидностью жить в приемных семьях после 18 лет.

В Украине дети-сироты и дети с инвалидностью, лишенные родительской опеки, теперь могут жить в приемных семьях после того, как им исполнилось 18 лет. Верховная Рада Украины приняла в целом соответствующий законопроект №3594. Решение поддержали 317 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, что позволит гражданам Украины из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста, передает korrespondent.net.

При этом не важно, в каком учебном заведении они учатся - в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования или учреждениях высшего образования.

korrespondent.net
  • Сегодня, 14:54
  • DTV
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